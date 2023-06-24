"Автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, отменены перевозчиком в связи с форс-мажорной ситуацией. Всем клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, мы полностью вернем стоимость проезда туда", — говорится в сообщении компании.

Как отметили в пресс-службе туроператора, туристы, купившие автобусный тур по этому направлению, могут передвинуть поездку на другую дату или выбрать другие даты для размещения в гостинице с полным возвратом средств, если график отправления автобусного рейса не совпадет.

Все клиенты, которые должны приехать из Анапы в Москву 26 июня, будут доставлены на поезде.