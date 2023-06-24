"Министерство находится в постоянном контакте с туристической отраслью и регионами в связи с текущей ситуацией. Мы рассчитываем, что отели отнесутся внимательно и с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто не сможет вовремя прибыть к месту отдыха по объективным причинам", — говорится в сообщении министерства в субботу.

Как отметили в Минэкономразвития, туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности.

"Мы рекомендуем туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и следить за новостями исключительно в официальных источниках информации", — подчеркнули в министерстве.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что на текущий момент большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых состоится. Туроператоры не наблюдают массовых отказов от поездок.

Транспортная доступность курортов Краснодарского края в субботу оказалась затрудненной из-за перекрытий на федеральных автотрассах М-2 "Крым" и М4 "Дон" в районе Ростовской области, которая традиционно используется для проезда к местам отдыха на Черноморском побережье.