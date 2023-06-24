Как отмечают в РСТ, на текущий момент большинство туристов рассчитывают, что их запланированный отдых состоится. В субботу туроператоры не наблюдают массовых аннуляций забронированных туров.

"Отели относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения. Они также обещают пересчитать стоимость отдыха и вернуть денежные средства за неиспользованные дни. Туристы также могут воспользоваться опцией переноса дат поездки, по этим обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если все-таки туристы примут решение отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме", — говорится в сообщении.

В РСТ подчеркивают, что туристам стоит учитывать при планировании путешествий, что на территории Москвы, в Московской и Воронежской областях введен режим КТО, подразумевающий усиление мер безопасности – в частности, отмену массовых и развлекательных мероприятий, усиление проверок автотранспорта и документов у физических лиц, усиление охраны на важнейших объектах, включая объекты транспортной инфраструктуры.

"По нашим данным, все московские аэропорты и железнодорожные узлы продолжают работу в штатном режиме. Российский союз туриндустрии рекомендует туристам в данных обстоятельствах сохранять спокойствие и наблюдать за развитием событий", — подчеркивается в сообщении.

Транспортная доступность курортов Краснодарского края в субботу оказалась затрудненной из-за перекрытий на федеральных автотрассах М-2 "Крым" и М4 "Дон" в районе Ростовской области, которая традиционно используется для проезда к местам отдыха на Черноморском побережье.