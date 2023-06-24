Сегодня в 13:25 Иностранцы в Азербайджане совершили за пять месяцев транзакций по картам более чем на $500 млн

БАКУ. 24 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН — Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-мае 2023 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 851,3 млн. манатов ($500,7 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан", по сравнению с январем-апрелем 2022 года объем банковских операций, совершенных иностранными гражданами, сократился на 2,2%. В январе объем проведенных операций составил 171,5 млн манатов, феврале — 162,3 млн манатов, марте — 218,1 млн манатов, апреле — 126 млн манатов, в мае — 173,4 млн. По итогам 2022 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт на сумму 2 млрд 155,3 млн. манатов ($1 млрд 268 млн), что на 66,1% больше чем в 2021 году.

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