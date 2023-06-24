"Пока аннуляций нет, 10 туристов из нашей группы готовы поехать завтра в Анапу, согласно своим планам. Транспортная компания также настроена ехать, водители знают все объездные пути. Ситуация, конечно, может измениться, но наши туристы не отказываются от своих планов", — рассказала гендиректор компании "Мультитур" Юлия Высоканова.

Она отметила, что компания занимается продажей автобусных туров в Анапу, Туапсинский район Краснодарского края и Крым.

"Выезд из Москвы у нас осуществляется по воскресеньям и четвергам, возвращение – в пятницу и понедельник", — уточнила Высоканова.

Как сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, проезд по Краснодарскому краю свободный, а далее могут происходить корректировки с учетом перекрытий трасс. «"Информации о застрявших где-либо туристах у нас нет, они находят объездные дороги. На месте туристы ситуацию видят лучше, чем мы из Москвы", — сказал эксперт.

В настоящее время действуют ограничения на проезд по федеральным трассам М4 "Дон" и М-2 "Крым".