"С 23.06.2023 в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха — "Тропарево" (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания", — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что после получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме будет снова разрешено.

По состоянию на пятницу, в Москве разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1, пляж "Динамо", Головинские пруды, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (Северно-Западный административный округ), Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро.