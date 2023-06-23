"Буквально неделю назад здесь стартовал строительный сезон. Сейчас возводят подпорные стены вдоль будущей дороги — это железобетонные конструкции, которые укрепят берег. Готовят котлован под фундамент для многофункционального центра. Чуть выше по ущелью развернут бытовой городок для строителей с общежитием на 200 мест, всей необходимой инфраструктурой", — сообщил Меняйло.

По его словам, в текущем году запланировано строительство двух канатных дорог на 5 км, создание 20 км горнолыжных трасс, многофункционального центра, открытой парковки на 460 машин и гаража ратраков.

"Кроме того, продолжаем благоустройство внутренних подъездов и прокладку инженерных сетей к курорту", — написал Меняйло.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В его рамках будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1,77 тыс. м соответственно. В комплексе также будут сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".