"Охота на дикого зверя велась последние дни, однако медведь не подпускал людей к себе на необходимое для использование усыпляющего дротика расстояние (10 метров). По этим же причинам был ликвидирован 20 июня медведь, беспокоивший местных жителей в районе Птицефабрики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально предполагалось отловить и усыпить зверя, чтобы переместить его глубже в лес, однако он не реагировал на прикормку, начал широко перемещаться и выходить в людные места, поэтому инспекторы были вынуждены пойти на крайние меры.

"Небольшой медведь, ранее замеченный в районе Древлянки, стал активно передвигаться по городским лесам, обустраивать себе лежки, питаться из мусорных баков. Также были зафиксированы случаи подкормки животного местными жителями с рук, что провоцировало медведя вести себя более нагло", — говорится в сообщении.

Минприроды Карелии обратилось к местным жителям и туристам с просьбой не оставлять после себя отходы, дачников призвало вовремя убирать урожаи, а о встрече с хищниками сообщать в дежурную службу.