"Количество туристов в Калининградской области (в год до 2 млн человек) в 2 раза превышает население региона, поэтому скоро появится необходимость расширения аэропорта. Здесь также необходимы крупные инфраструктурные проекты, которые могли бы удовлетворить огромный спрос на размещение", — сказал вице-премьер в ходе встречи с губернатором региона Антоном Алихановым в Калининграде.

Он отметил, что Калининградская область активно пользуется инструментами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". За два года на реализацию мероприятий в его рамках направлено более 1,5 млрд рублей.

"Для жителей действует программа школьного туризма. Регион включился в работу по созданию туристической инфраструктуры, здесь будут создаваться модульные отели и разрабатываться туристский код центра города. Мы также видим активность местного бизнеса по реконструкции объектов культурного наследия. С одной стороны такие объекты сохраняются, с другой – получают вторую жизнь как объекты для туристического показа", — цитирует пресс-служба вице-премьера.

В рамках визита Чернышенко между губернатором региона и гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым состоялось подписание соглашения о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства. На церемонии подписания Алиханов подчеркнул, что "туристическая отрасль – один из главных драйверов социально-экономического развития Калининградской области".

Как заметил Суханов, соглашение предполагает совместную работу над реализацией комплексных туристических проектов.

"Балтийская жемчужина предполагает комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами.