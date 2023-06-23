"Благодаря всей проводимой работе к 2030 году мы ожидаем рост туристического потока в два раза, что составит 4 млн человек в год", — сказал Темрезов в ходе доклада-послания региональному парламенту.

Глава региона поручил к 1 марта 2024 года разработать мастер-план развития территорий, прилегающих к всесезонным туристско-рекреационным комплекса "Архыз" и "Теберда-Домбай".

Также по поручению Темрезова в КЧР разработают региональную программу по прорывному развитию ВТРК "Теберда-Домбай".

К концу 2024 года в курортном Домбае появится новая врачебная амбулатория, оборудованная в соответствии с современными стандартами и оснащенная техникой для диагностики.

Кроме того, глава региона поручил провести паспортизацию маршрутов, востребованных у туристов, что предоставит гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий и повысит безопасность маршрутов.

Вместе с тем, по мнению руководителя республики, необходимо более тщательно мониторить качество оказываемых услуг гостям КЧР, а также контролировать соблюдение правил техники безопасности на объектах гостиничной и горнолыжной инфраструктуры.

Отдельные поручения Темрезова коснулись организации системного обучение для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства, а также участия предприятий турсферы и профильных образовательных учреждений в проекте Минпросвещения России "Профессионалитет".