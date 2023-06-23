"Что касается самих парков. Когда начиналась программа в 2014 году, в Подмосковье было всего 25 территорий. Сегодня их — 184. И посещаемость тоже кратно растет. Начинали с 10 миллионов (посещений — ИФ). На сегодняшний день у нас 57 млн посещений в год", — сказал Хайкин на выездной конференции Мособлдумы, посвященной формированию городской среды.

Он также сообщил, что в настоящее время в парках работают 1 236 объектов инфраструктуры: 42 кафе, 185 мобильных торговых объектов, 89 пунктов проката, 544 аттракциона.

Количество объектов сервиса и услуг в парках с 2019 года увеличилось в три раза, добавил министр.