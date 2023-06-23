В частности, рассмотрен вопрос о реализации инвестиционного проекта в деревнях Высоково и Берегово Калязинского округа, где планируется строительство гостиничного комплекса и коттеджного поселка "Поречье Ленд".

"На территории предусмотрено строительство домов, создание 10 глэмпингов, детских игровых площадок, веревочного парка, скейтпарка и ролледрома, пляжной зоны, ресторана и кинотеатра", — говорится в сообщении.

Также предполагается возведение музейного комплекса "Волга-центр" с уникальным макетом бассейна реки Волги.

На площади более 170 кв. м разместятся свыше 250 архитектурных объектов-достопримечательностей в масштабе 1:150 и макеты семи городов, расположенных на Волге: Дубны, Кимр, Калязина, Кашина, Углича, Мышкина и Рыбинска.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022 г. число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.