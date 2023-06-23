"Мы рассчитываем, что уже этой осенью сможем руководству страны показать начало реализации проекта, который будет входить в большой проект, который мы называем "Пять морей". Это выполнение поручения президента об обеспечении дополнительно 10 млн наших туристов возможностью отдыхать на море", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что в рамках проекта и рекреационных возможностей региона здесь возникнет крупный курорт на пока что неосвоенных землях на берегу Балтийского моря.

О проекте нового курорта ранее сообщал министр культуры и туризма области Андрей Ермак, отметив, что комплекс будет располагаться недалеко от поселка Янтарный, где ранее планировалось строительство игорной зоны. Игорные заведения стали строить под Зеленоградском, а земли на побережье зарезервировали.

По словам министра, речь идет о большом количестве отелей и пансионатов, в том числе и с открытыми бассейнами. В этом районе ширина морских пляжей составляет порядка 60-150 метров.