"Сейчас завершаются работы по золочению главки, уже отреставрирован и позолочен крест. После монтажа креста и окрасочных работ начнется демонтаж лесов. Последним этапом станет гидроизоляция фундаментов. Реставраторы планируют закончить работы к концу года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что колокольня реставрируется с 2021 года.

"За это время под контролем КГИОП проведены работы по усилению и переборке перекрытий. Восстановлены штукатурные и красочные слои фасадов, элементы лепного декора — капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент, факелы-светильники. Отреставрирован деревянный фонарь колокольни", — уточняется в сообщении.

54-метровая трехъярусная колокольня построена в стиле елизаветинского барокко в 1758 году по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Освящена в честь небесного покровителя моряков св.Николая Чудотворца. Последняя полноценная реставрация колокольни проводилась в 1956 году, после этого выполнялись только консервационные и косметические ремонтно-реставрационные работы.

"Колокольня Никольского собора — архитектурная доминанта Коломны, одного из старейших районов Петербурга. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Сохранение бесценного исторического наследия нашего города для потомков — задача, которая всегда в приоритете", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

Реставрация проводится за счет городского бюджета по программе КГИОП. Общая стоимость работ оценивалась в 113,7 млн рублей.

Всего в 2023 году на реставрацию объектов культурного наследия по программе КГИОП предусмотрено 1,8 млрд рублей.