"В экспозиции представлены живописные произведения московских художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Особое место занимают полотна, написанные на тверской земле — на Академической даче под Вышним Волочком, в окрестностях Максатихи и с волжских берегов вблизи Калязина", — говорится в сообщении.

Выставочный проект создан Тверской областной картинной галереей и творческим объединением "Русский мир" при поддержке правительства Тверской области.

Отмечается, что участие в церемонии открытия выставки приняли полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Игорь Руденя.

"Творческое объединение "Русский мир" скоро отметит четверть века с момента создания. Они регулярно приезжают на тверскую землю за вдохновением, поэтому вдвойне радостно, что сегодня они могут представить жителям Твери свои картины, которые уже проехали по всему миру", — приводятся в сообщении слова Щёголева.

"Русский мир" как творческое содружество появилось в 2000 году. Выставки "Русского мира" были организованы в Государственной Третьяковской галерее, Псковском историко-художественном музее-заповеднике, в музеях "Московский Кремль", "Коломенское", музее-усадьбе "Измайлово", в храме Христа Спасителя, а также в Мюнхене и Ватикане.