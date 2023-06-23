"Новой точкой притяжения туристов может стать многофункциональный морской перегрузочный комплекс Бронка — единственный глубоководный терминал в Большом порту Санкт-Петербурга, где применяются передовые технологии, позволяющие минимизировать ущерб окружающей среде", — говорится в сообщении.

По мнению туроператоров, посетивших порт, локация может быть интересна приезжающим посмотреть морскую столицу России.

Так, их может заинтересовать техническая зона, где задействовано более 100 единиц новейшей перегрузочной и вспомогательной техники, автоматизированная система учета и досмотра грузов, самые мощные в мире мобильные портовые краны, которые способны поднимать грузы весом до 500 тонн, а также виды с причалов на Кронштадт и "Лахта Центр" и собственная орнитологическая служба, в состав которой входят соколы, ястребы и коршуны, отпугивающие чаек и других птиц от гнездования в потенциально опасной для них зоне.

Уточняется, что правила контрольно-пропускного режима допускают доступ туристических групп численностью не более 18 человек.

На текущий момент основную долю посетителей порта Бронка составляют специалисты сферы логистики и студенты университетов и колледжей.

Как сообщалось, Петербург в числе 20 регионов РФ стал участником акселератора по развитию промышленного туризма. За два года общее количество выпускников акселератора составило 30 организаций пищевой, судостроительной, машиностроительной и других отраслей.