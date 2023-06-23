Протоколы за посещение лесов составлены в Лужском и Приозерском районах. Нарушителей запрета застали в природном заказнике "Череменецкий" и в памятнике природы "Гряда Вярямянселькя".

"Туристы организовали места отдыха, не соблюдая при этом правила посещения особо охраняемых природных территорий, в том числе были пойманы на месте за разведением огня и приготовлением шашлыка", — сообщают в комитете.

В заказниках оформили по пять протоколов. Нарушителей штрафовали за несоблюдение правил охраны и использование природных ресурсов, а также за разведение огня на особо охраняемой природной территории во время особого противопожарного режима.

Такой режим ввели на территории региона на этой неделе.