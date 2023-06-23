"Туристам можно самостоятельно посещать особо охраняемые природные территории без сопровождения, но двигаться только по оборудованным маршрутам", — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что речь идет о лесопарках и природных парках.

"С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк", — цитируются в сообщении слова областного министра природных ресурсов и экологии Дениса Мамонтова.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ликвидировали последние лесные пожары. Несколько очагов потушили под Богдановичем и Сосьвой.