"Мы хотим развивать туризм с прямым авиасообщением из Российской Федерации. Эта работа уже ведется. Не хочу загадывать, но нам важно добиться успеха, чтобы в этом году (рейс был запущен — ИФ), несмотря на все трудности, которые есть", — сказал Неверов, выступая по видеосвязи в ходе форум-фестиваля волонтеров "Арктика. Лед тронулся".

"Мы разработали пакетные туры для граждан нашей страны, чтобы из любого города России трест и его подразделение Центр арктического туризма "Грумант" мог бы обеспечить логистику для туриста на Шпицберген и обратно, это all inclusive по-арктически. Надеюсь, что летний сезон уже раскроем, и к нам поедут не только волонтеры, которым есть чем заняться, но и туристы", — отметил генеральный директор "Арктикугля".

Он отметил, что в настоящее время российскую часть архипелага посещают около 100 иностранных туристов в день.

"Сейчас поселок российского присутствия, несмотря на все перипетии, посещают иностранные гости. Это японцы, европейцы, американцы, граждане стран Ближнего Востока", — сказал Неверов.

В настоящее время авиасообщение из России со Шпицбергеном происходит через Норвегию.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году (СССР ратифицировал его в 1935 году), Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. С советских времен на архипелаге добывается уголь, для чего в 1931 году был создан трест "Арктикуголь", ведущий экономическую деятельность в регионе.