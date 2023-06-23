"Очень комфортная погода наступает на юге России — в Краснодарском крае, там уже температура воды повысилась, причем существенно. На Черноморском побережье температура воды 22-23, в Геленджике — до 24 градусов", — сказал Вильфанд.

Прекращение осадков и солнечная погода приведут к тому, что в Краснодарском крае ночные температуры будут плюс 15 — плюс 17 градусов, а днем будет от плюс 28 до плюс 32 градусов.

Говоря о температуре воды, он уточнил, что вода очень рано прогрелась до высоких температур в Крыму. Так, в Феодосии и Евпатории вода прогрелась до плюс 22 градусов, в Алуште — до плюс 23 градусов. В Анапе и Сочи температура воды поднялась до плюс 23 градусов, а в Геленджике и Туапсе — до плюс 24.

Также до комфортных значений прогрелась вода и в Балтийском море, там температура воды плюс 19 градусов. В конце первой декады июля она может подняться до комфортных 20-21 градуса.

Напротив, очень холодная погода прогнозируется в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири.

"Редчайший случай, когда очень холодная погода на огромной территории — Поволжье, Урал и юге Западной Сибири. В Пермском крае температура опускалась до минус 2, а в Омской области — до минус 3,5 градусов", — сказал Вильфанд.

В этих регионах прогнозируется холодная погода с отклонением от нормы на 4-6 градусов, а местами до 8 градусов ниже нормы. Кроме того, в Омской области 24-25 июня, по прогнозам синоптиков, будут заморозки до минус 5 градусов.