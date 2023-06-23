Всего с 1 января по 18 июня 2023 года на Мальдивы прибыло 103 тыс. российских туристов. Это лишь на 500 человек меньше, чем из Индии, занявшей первое место по численности турпотока.

На третьем месте – Великобритания, откуда приехали 77 тыс. туристов. В первую пятерку стран вошли также Германия и Италия (63 и 62 тыс. туристов соответственно).

Всего с 1 января на архипелаг прибыло 876,4 тыс. иностранных туристов. За весь прошлый год этот показатель составил 1,67 млн.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что на летний сезон отельеры Мальдив начали снижать цены, что сблизило цены на этом направлении с турецкими. Скидки достигают 60%.