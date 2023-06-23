В 2018 году в Алтайском крае при попытке нелегального вывоза из России у браконьеров были изъяты соколы балобаны и переданы Росприроднадзором в питомник "Тайгун" для использования в целях восстановления популяции этих краснокнижных птиц. Сами изъятые соколы жить в природе по причине серьезных проблем со здоровьем уже не смогли бы, но после прохождения лечения создали пары в искусственной среде и обзавелись здоровым потомством.

Два молодых сокола балобана хоть и появились на свет в питомнике, но содержались в большом облеточном вольере, где научились самостоятельно добывать себе пищу. Чтобы исключить интерес браконьеров, птицам нанесли специальные татуировки. Также у них на лапках надеты кольца, позволяющие орнитологам отследить дальнейшую судьбу этих краснокнижных соколов.

Выбор места выпуска соколов балобанов в природу был определен не случайно: в предгорьях Алтая имеются максимально благоприятные условия для их скорейшей адаптации в естественной среде обитания. Кроме того, флора и фауна природного парка "Предгорья Алтая" находится под постоянным надзором сотрудников учреждения "Алтайприрода", которые и помогли доставить соколов балобанов к месту их будущей жизни в природе.

Кроме двух балобанов из питомника "Тайгун", в природу был выпущен балобан, предоставленный специально для целей реинтродукции питомником "Алтай-Фалькон".

Всего за три года по программе реинтродукции сокола балобана на территории Алтайского края выпущено в природу 15 птиц, еще 20 балобанов было выпущено в соседней Республике Алтай.