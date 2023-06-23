Рейсы будут выполняться по субботам на самолетах Boeing 737-300 до 30 сентября.

Вылет из Красноярска будет осуществляться в 11:40, прилет в Сочи — в 13:50 по местному времени. Время в пути составит 6 часов 10 минут. Вылет из Сочи в Красноярск будет осуществляться в 14:50, прилет в Красноярск — в 00:20 по местному времени. Время в пути — 5 часов 30 минут.

Согласно расписанию на сайте красноярского аэропорта, помимо "Якутии" из Красноярска в Сочи в настоящее время летают авиакомпании NordStar, Nordwind Airlines и "Россия".