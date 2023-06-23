"В День молодежи, 24 июня, более 25 парков Московской области подготовили для посетителей развлекательную программу", — говорится в сообщении.

В Клинском городском парке "Сестрорецкий" пройдет легкоатлетический забег, турнир по стритболу, соревнования по воркауту, а также концерт. В "Вербилках" Талдомского округа организуют молодежный пикник, где будут работать три площадки: кулинарная, музыкальная и площадка активностей.

Для посетителей Лотошинского парка культуры и отдыха установят бесплатную фотобудку. В Красногорском городском парке организуют интерактивное VR-путешествие.

Кроме того, в Солнечногорске 24 июня пройдет VII арт-фестиваль "Лампа".