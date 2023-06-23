Самое большое количество предприятий для размещения туристов находятся в Рязанском районе — 16, чуть меньше в Касимовском и Скопинском — по 11. Вместе они рассчитаны на 4,9 тыс. мест и за год приняли 124 тыс. гостей.

"Что важно, 68 гостиниц и других средств размещения работают в сельской местности. Среди них 40 гостиниц, семь санаториев, 21 база отдыха", — говорится в сообщении.

По данным Рязаньстата, в прошлом году регион посетило 517 тыс. туристов — тех, кто хотя бы на одну ночь останавливался в организациях, предоставляющих услуги проживания.