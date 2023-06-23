Как сообщает газета New York Times, взрыв был зафиксирован секретной сетью подводных датчиков, установленных ВМС США для отслеживания вражеских подлодок. После того, как эта информация была опубликована, кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил, что с самого начала знал, что субмарина была потеряна еще до начала четырехдневных поисков.

"Мы сразу получили подтверждение того, что одновременно с потерей связи прозвучал громкий хлопок. Я знал, что подлодка взорвалась", — сказал он агентству Reuters.

На борту находились пять человек, их погружение было организовано компанией OceanGate. Стоимость на человека составляла $250 тыс. Как предполагается, весь экипаж подлодки погиб в момент взрыва. Ее обломки были обнаружены в 500 метрах от носовой части "Титаника" дистанционно управляемым аппаратом.

Кэмерон добавил, что он скептически относился к тому, что OceanGate предлагала коммерческие погружения туристам на глубоководном батискафе с корпусом из углеродного волокна, сделанным по экспериментальной и несертифицированной технологии. По его мнению, такой корпус со временем расслаивается и начинает пропускать воду, что может привести к взрыву.

Сам режиссер совершил к "Титанику" 33 погружения.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек. Остов судна сейчас находится на глубине более 3,8 км.