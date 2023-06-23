"Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.

В настоящее время российским туристам для посещения Китая нужна виза, поскольку между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.