Заявки на фестиваль поступили из 12 стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Китая, Ирана, Италии, Кубы, Нигерии, Египта, Аргентины и Турции, а также из 41 региона России и восьми районов Томской области.

К отбору участников оргкомитет "Праздника топора" приступит на следующей неделе.

"Для участия отбираем лучших из лучших, независимо от того, какие страны они представляют, поскольку главная задача фестиваля — обмен опытом и повышение мастерства, а не расширение его географии", — приводит пресс-служба слова вице-губернатора Андрея Кнорра.

Отмечается, что основной конкурс "Деревянное мастерство" традиционно пройдет по двум номинациям: "Парковая скульптура" и "Резчики по дереву". Кроме того, программа фестиваля предусматривает четыре конкурса "Speed carving", "У каждой наковальни свой голос", "Глиняный сказ", "Быстрая глина" и "Берестяной хоровод".

"Праздник топора" впервые был организован в 2008 году жителями села Зоркальцево и первые годы проходил как местное мероприятие, но при поддержке администрации региона проект вышел на новый уровень — в 2013 году праздник переехал в сельский парк "Околица".

В 2019 году на фестиваль съехались 140 плотников из 24 стран мира и 22 регионов России, которые соревновались в четырех номинациях: "Парковая скульптура", "Архитектурный объект. Индивидуалы", "Архитектурный объект. Бригады", "Резчики по дереву". Тогда "Праздник топора" посетило рекордное количество гостей — более 170 тыс. человек.

В 2020 и 2021 годах фестиваль не проводили из-за коронавируса. В прошлом году на фестиваль съехались 205 мастеров из 10 стран мира.