По данным KVERT, эксплозивное извержение вулкана Ключевской стромболианского типа наблюдается с 23:23 четверга по местному времени (14:23 мск).

"На спутниковых снимках отмечается яркая термальная аномалия над вулканом", — говорится в сообщении.

Пока пепловых выбросов на Ключевском не наблюдается. Для вулкана установлен желтый цветовой код опасности для авиации.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Последнее извержение Ключевского вулкана происходило с осени 2020 года до августа 2021 года.