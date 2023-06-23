"Самка Leo 284F была первой, кто оказалась на новой для себя территории в рамках проекта, а потому именно ей выпала честь первой получить имя — Нарва", — говорится в сообщении.

Сейчас хищнице около двух лет. Впервые ее зарегистрировали около реки Нарва в Хасанском округе Приморья в возрасте около 10 месяцев. Ее матерью была самка по имени Мира, рядом с которой она продолжала жить, даже повзрослев. Специалисты сумели поймать ее для переселения неподалеку от того места, где ее впервые зафиксировали фотоловушки.

Первую пару дальневосточных леопардов переселили в Уссурийский заповедник в мае этого года. Более 50 лет назад краснокнижные хищники уже населяли эту заповедную территорию, однако со временем исчезли. Сейчас ядро популяции редких хищников находится в нацпарке "Земля леопарда". Чтобы вернуть леопардов в исторический ареал обитания, была разработана программа реинтродукции, реализуемая учеными под научным руководством ИПЭЭ РАН совместно со специалистами нацпарка и при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды". В будущем специалисты планируют, что в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе в заповеднике, появится новая популяция численностью как минимум в 25 особей.

Как сообщалось, всего по программе реинтродукции в Уссурийский заповедник переселили трех дальневосточных леопардов. Они благополучно покинули место выпуска и осваивают новые участки обитания.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда". Число дальневосточных леопардов на заповедных территориях Приморского края к весне 2023 года выросло до 125 особей.