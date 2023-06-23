"Немногим меньше года прошло с того момента, как ООО "Башни Востока" стало арендаторами огромного комплекса бывшей колонии №7 в Гвардейске — орденского замка Тапиау. За прошедшие месяцы команда проекта проделала большую работу по реконструкции объекта и реализации проекта создания здесь туристического центра", — сказали в корпорации.

Инвестор привлек к работе над проектом известных в регионе специалистов, имеющих положительный опыт создания объектов туризма на базе старинных крепостных сооружений — фортов "Денхофф" и "Штайн в Калининграде. Реконструкция замка стартовала летом 2022 года.

Как отметили в пресс-службе, первым шагом стал ремонт аварийной крыши на двух зданиях. Старую черепицу перебрали, дефектные элементы заменили новыми. Часть черепицы для замены была взята с других объектов комплекса Тапиау, а недостающие элементы привезены по заказу из Германии.

"Еще недавно старинный замок выл известной тюрьмой, что наложило отпечаток на его внутренний облик и атмосферу. И реставраторы постепенно борются с этим наследием. И скажем прямо, если год назад здесь в прямом смысле "еще пахло тюрьмой", то сейчас от этой атмосферы почти ничего не осталось: виден старинный кирпич, элементы каменной кладки, колонны и своды", — сообщили в пресс-службе.

При этом реконструкция проводится таким образом, чтобы замок мог принимать туристов уже в таком состоянии.

"Сами арендаторы говорят о турпотоке так — "не на максимуме" — это по несколько десятков человек ежедневно в формате индивидуальных и групповых экскурсий. Они начинаются по графику — каждый час, начиная с 10 утра", — заключает пресс-служба.

Как сообщалось, имущественный комплекс замка, ранее принадлежавший региональному управлению ФСИН, был передан в собственность АО "Корпорация развития Калининградской области", а затем инвестору, который стал участником губернаторской программы вовлечения памятников в хозяйственный оборот.

Замок Тапиау — один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения. Первые упоминания об этом объекте как крепости датированы 1258 годом. Сохранившиеся до наших дней строения замка были возведены в 40-50-е годы XIV века. В 70-е годы XIX века помещения Тапиау использовались в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.