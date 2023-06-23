Реконструкция будет выполняться без остановки работы аэропорта.

Как сообщается, капсулу времени в основание будущего терминала в пятницу заложил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В результате реализации проекта площадь терминала увеличится с 27 тыс. кв. м до 46 тыс. кв. м, пропускная способность аэропорта вырастет с 600 до 1,9 тыс. пассажиров в час, или до 3,8 млн пассажиров в год.

Новый аэровокзал будет оснащен семью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. Также будет произведена реконструкция инженерных сетей зданий и сооружений, привокзальной площади и перрона.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Рощино" в феврале 2023 заключил договор на выполнение работ по реконструкции аэровокзального комплекса с ООО "ЛимакМаращСтрой". Сумма договора составила 13 млрд 999,998 млн рублей. Одно из условий технического задания — осуществление реконструкции в три этапа в условиях непрерывной работы аэровокзала.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе, Ту-154, Ил-86 и Boeing-737. Из аэропорта выполняются в настоящее время полеты по 33 внутрироссийским и 14 международным направлениям.