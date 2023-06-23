"Цена на перелет стабильна и доступна. По сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению числа рейсов и существенному увеличению самого флота, летающего за рубеж, перевозка в Турцию стала доступнее, несмотря на ослабление курса рубля по сравнению с прошлым годом. Перевозка традиционно занимает в зарубежном турпакете 50-60% стоимости. Соответственно, чем больше на рынке рейсов, тем цены ниже", — сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По оценке эксперта, этим летом по пакетным турам в открытые и доступные зарубежные страны отправятся не менее 5-6 млн туристов. Большая часть этого потока придется на Турцию.

По данным туроператоров, более 85% россиян выбирают Анталийское побережье – курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, Белек. Чуть более 12% — Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы, Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула невелика – менее 1%.