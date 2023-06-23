Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области, фестиваль откроет программа "Посвящение Федору Шаляпину" в исполнении Юрия Башмета, оперного певца Ильдара Абдразакова, а также солистов Молодежной оперной программы Большого театра и государственного симфонического оркестра "Новая Россия".

Ведомство отмечает, что впервые в этом году участие в фестивале примет Большой театр. 25 июня будет представлен балет "Кармен-сюита" в постановке Бориса Мессерера.

Также в программе — выступление Дениса Мацуева и Юрия Башмета с камерным ансамблем "Солисты Москвы" и опера В.А. Моцарта в переводе П.И. Чайковского "Свадьба Фигаро" в исполнении театра "Геликон-Опера".

Мероприятия фестиваля пройдут на Большой поляне музея-заповедника — возле дома, где жил Чайковский. Также запланированы концерты в Сестрорецком парке и мемориальной гостиной музея-заповедника.