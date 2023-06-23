"Туристические предложения обновили к новому летнему сезону в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В него собраны более 150 готовых туристических автомаршрутов по всей стране", — говорится в сообщении.

Тур по Хабаровскому краю предполагает посещение архитектурных и природных достопримечательностей, таких как Амурский мост, краевая набережная, музеи и соборы, зоосад "Приамурский", национальный парк "Анюйский", скалы Надге.

"Это объекты, находящиеся в Хабаровске или рядом с краевым центром, которые можно изучить в рамках тура выходного дня и куда можно свободно добраться на легковом автомобиле. Мы рады подключиться к данному проекту и готовы разрабатывать и другие автомаршруты для путешествий по нашему региону", — цитируется министр туризма края Екатерина Пунтус.

По данным Росстата, большинство автотуристов (76%) едут в путешествие, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, практически так же востребованы экскурсионно-познавательные поездки (75%). Чаще всего россияне отправляются в поездки вместе с семьей или друзьями (96%), многие берут с собой детей (63%).