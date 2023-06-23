"Не всё уповать на прямые бюджетные инвестиции. Поскольку туда (в Шерегеш — ИФ) заходит бизнес, и бизнес готов, говорит, если не будет аэропорта, нам там делать нечего. Если вы, государство, не найдёте механизм, мы все можем сложиться и выпустить облигации вашей ВПП на 13 млрд рублей, так как аэропорт для нас будет решением. Они готовы взять облигации", — сказал Середюк в ходе круглого стола "Стратегическое развитие Кузбасса. Фондовый рынок — одно из направлений развития бизнеса региона" в пятницу.

Он напомнил, что стоимость строительства аэровокзала — 5 млрд рублей, ВПП — 13,5 млрд рублей. С учётом подведения необходимых коммуникаций (инженерные сети и дорога) стоимость строительства аэропорта близ Шерегеша превышает 30 млрд рублей.

Как сообщалось, в середине июня Середюк оценивал строительство инфраструктуры для аэропорта в 18 млрд рублей.

Инвестор строительства — холдинг "Новапорт". При этом компания готова вкладываться в терминал и приступить к возведению аэровокзального комплекса только после того, как будет решен вопрос с источником средств для финансирования строительства ВПП.

Механизм финансирования аэродромной инфраструктуры пока не определен.

"Мы пока не понимаем, как будет финансироваться основная составляющая, это аэродромная инфраструктура, но, тем не менее, есть различные варианты. Мы продолжаем пытаться включиться в федеральный проект и получить федеральное финансирование, но также и прорабатываем финансирование с банками, чтобы структурированно профинансировать эту полосу, которая тогда будет в региональной собственности", — говорил ранее министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

В феврале министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил властям Кузбасса и потенциальным инвесторам заняться вопросом поиска новых источников финансирования для строительства аэропорта около горнолыжного курорта.

"Остаются вопросы о строительстве взлетно-посадочных полос в Кузбассе. Но чтобы развивать курорт и выводить его на новый уровень, надо решать вопрос со строительством аэропорта в Шерегеше. Учитывая ограниченность ресурсов федерального бюджета в настоящее время, надо искать какие-то новые варианты финансирования", — сказал тогда министр.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2022-2023 годов турпоток на курорт вырос на 100 тыс. человек и превысил 2,3 млн человек.