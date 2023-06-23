"Москва является популярным направлением среди китайских туристов: за первый квартал 2023 года свыше 25 тысяч граждан Китая посетили столицу — в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Более 40% из них приезжали в рамках деловой поездки, а 30% — с туристическими целями", — сообщили в комитете.

В сообщении отмечается, что групповые туры предпочитает старшее поколение. Это обусловлено тем, что люди старшего поколения хуже владеют иностранными языками. Индивидуальные поездки выбирает аудитория в возрасте от 25 до 45 лет. Чаще всего это активные жители крупнейших городов с высшим образованием.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, Москва организовала для представителей туротрасли города бизнес-миссию в крупнейшие мегаполисы КНР — Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. К миссии присоединились 26 столичных компаний и 200 местных туроператоров.

"Участники бизнес-миссии провели больше 1,3 тысячи переговоров. Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР", — сказала Сергунина, слова которой привели в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что в августе в Москве запланирована ознакомительная поездка для представителей туристической отрасли Китая, им покажут достопримечательности и гостиницы, организуют деловые встречи.