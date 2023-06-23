"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков (ски-пассов) на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской Республики, входящего в структуру акционерного общества "КАВКАЗ.РФ", — сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, злоумышленники вносили недостоверные сведения в платежно-пропускную систему всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус".

"В рамках возбужденного по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ уголовного дела установлено, что в 2021 году специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы ВТРК "Эльбрус" Департамента информационных технологий АО "КАВКАЗ.РФ" вступил в преступный сговор с кассирами ВТРК "Эльбрус" для реализации схемы, позволившей членам ОПГ похищать часть вырученных от продажи пропусков средств", — сообщили в ФСБ.

Ущерб акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" превысил 70 миллионов рублей, сообщили в ЦОС.

"Правоохранительными органами задержаны 5 лиц, причастных к противоправной деятельности. В ходе обысков в Кабардино-Балкарской Республике обнаружены и изъяты мобильные телефоны фигурантов, содержащие переписку, касающуюся фабулы расследуемого дела, значительная сумма наличных денежных средств, полученных в результате противоправной деятельности", — заявили в ФСБ.

Там добавили, что по решению суда у организатора преступной схемы в качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного ущерба, арестованы автомобили премиум-класса, недвижимое имущество и банковские счета на общую сумму выше 250 млн рублей.

Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.