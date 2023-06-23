"500 новых номеров в модульных гостиницах, глэмпингах и других туробъектах получит Башкортостан до конца 2024 года. Это итог конкурса на предоставление субсидий регионам в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который проводило Минэкономразвития России", — написал он в своем телеграм-канале.

Предварительно, общий объем затрат на реализацию этих проектов составит 648,6 млн рублей; часть средств (258,6 млн рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 390 млн рублей — софинансирование из республиканского бюджета и собственные средства инвесторов.

"В частности, появятся новые глэмпинги при Центре башкирской лошади на территории Чишминского района, агротуристический комплекс в Ишимбайском районе, всесезонный глэмпинг в Абзелиловском. Кроме того, больше мест станет в уже действующих туробъектах в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах. Расширятся глэмпинги в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах", — уточнил Хабиров.

Ранее сообщалось, что объем оказанных платных туристических услуг в Башкирии по итогам 2022 года вырос по сравнению с предыдущим годом на 25%, до 13,5 млрд рублей. Туристский поток в минувшем году достиг 1,9 млн поездок; коллективные средства размещения приняли более 1,2 млн человек (сокращение на 10%). В минувшем году было разработано почти 1,75 тыс. туристических маршрутов по региону разного уровня сложности и длительности проведения, среди которых самой большой популярностью пользуются экскурсионные, пешие, горные, гастрономические и этномаршруты, сплавы по рекам, посещение пещер. На развитие туристической инфраструктуры в прошлом году из федерального бюджета было направлено 550,2 млн рублей.

В республике насчитывается почти 580 коллективных средств размещения: гостиницы, санатории и профилактории, глэмпинги и др. На территории региона работают 14 горнолыжных курортов с трассами разной сложности.