"Выявленные в одном из водоемов Воронежа вибрионы V. cholerea non-O1/non-O139 относятся к нетоксигенным штаммам холеры. Они не могут привести к заражению человека этой инфекцией", — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что риски распространения холеры в регионе исключены. Ситуация на водных объектах находится на постоянном контроле управления.

Ранее в пресс-службе управления сообщили, что Роспотребнадзор обнаружил бактерии из группы кишечной палочки и возбудитель холеры в местах для купания на территории Воронежа, планируемых к открытию в летний сезон.

Ряд превышений нормативных показателей был зафиксирован в водоеме на левом берегу Воронежского водохранилища (южнее автодороги М-4 "Дон" в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж).