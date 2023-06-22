В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 12 фильмов-участников фестиваля из пяти разных стран — России, Германии, Чехии, Великобритании, Киргизии, говорится в сообщении.

В течение трех дней зрители смогут увидеть художественные кинокартины разных жанров, а также анимационные фильмы.

Кроме того, для гостей, участников и зрителей фестиваля пройдут концерты и творческие вечера известных мастеров актерского искусства.

Гостями фестиваля станут звезды театра и кино, музыканты, среди которых народные артистки России Наталья Гвоздикова и Лариса Лужина, астролог и телеведущая Тамара Глоба, а также Максим Колосов, Екатерина Волкова, Анатолий Гущин, Елена Захарова и другие.

Также в фестивале примут участие мастера искусств Кабардино-Балкарской республики.