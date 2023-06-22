"Решением экспертной комиссии Минэкономразвития РФ субсидии получат четыре волгоградских проекта по строительству быстровозводимых модульных отелей и глэмпингов в Среднеахтубинском, Иловлинском и Городищенском районах области. В результате в регионе будут созданы туристические объекты общей вместимостью более 230 номеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на возведение объектов размещения туристов в 2023 году из федерального бюджета выделят 24,9 млн рублей, в 2024 году — 289,5 млн. Софинансирование областным бюджетом за два года составит 6 млн рублей.

Федеральные средства выделены региону в рамках гранта нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, выросло на 40%, до 1,5 млн человек.