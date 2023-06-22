Соответствующее постановление подписал в четверг и.о. губернатора региона Алексей Смирнов.

Как говорится в опубликованном на сайте правительства региона документе, запрет вводится в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Исключения составляют мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, проводимых органами публичной власти.

В постановлении отмечается, что принятая мера будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования, который установлен в Курской области в октябре 2022 года.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.