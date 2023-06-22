Ряд превышений нормативных показателей был зафиксирован в водоеме на левом берегу Воронежского водохранилища (южнее автодороги М-4 "Дон" в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж).

"Превышение по показателю общие колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки) в 48 раз, Е. coli — в 24 раза, выявлен возбудитель холеры Vibrio cholerea nonO1/nonO139", — говорится в сообщении.

Превышение показателя общих колиформных бактерий в 48 раз выявлено в водоеме у парка "Дельфин", на набережной Авиастроителей, в водохранилище у парка "Алые паруса", в санатории им. Горького, в месте отдыха у СК "Локомотив" и на реке Усмань "Сосновый бор".

Также в шести местах отдыха в Воронеже выявили несоответствие качества воды и по санитарно-химическим показателям.

Всего ведомство произвело 293 отбора проб воды поверхностных водных объектов в местах отдыха, планируемых органами местного самоуправления к открытию в летний сезон 2023 года, на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели, а также отбор 142 проб песка на паразитологические и микробиологические показатели.