«Поиски пропавшего подводного судна «Титан» продолжаются в районе, где с помощью гидролокаторов были обнаружены шумы. Кислород на борту батискафа с пятью людьми должен был закончиться, по прогнозам, в 12:08 по британскому времени (в 14:08 по московскому», — пишет портал со ссылкой на береговую охрану США.

Как отмечает издание, у «Титана» был запас кислорода примерно на 96 часов, когда он в воскресенье утром опустился к обломкам затонувшего «Титаника» в Атлантическом океане.

Спасательные работы по поиску батискафа продолжались всю ночь, в поисках участвуют американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой погружался «Титан». В четверг на помощь пришло французское исследовательское судно L'Atalante, на борту которого находится роботизированная подводная лодка, способная погружаться на глубину до 6 тыс. метров.

19 июня стало известно, что батискаф пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». Обломки судна находятся на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд в Канаде.

Владельцем подлодки является компания OceanGate Expeditions, которая продает восьмидневные туры к «Титанику» за $250 тыс.

Как сообщает CNN News со ссылкой на источники, на борту батискафа находятся генеральный директор и основатель OceanGate Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, а также французский дайвер Поль-Анри Нарголе.