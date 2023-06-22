Научные сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН выявили в Российском государственном архиве древних актов списки крестьян, участвовавших в строительстве крепостной стены монастыря в 1654-1659 году. Тогда количество человеко-дней составляло до 1000 каменщиков и 2800-3200 подымщиков.

"Переводя на современный язык, они нашли зарплатную ведомость, в которой указано, когда человек пришел на работу, что делал, как происходила оплата. Как бы ни казалось средневековье далеко от нас, тщательный учет велся уже тогда" Стройка Нового города была делом всего Белозерского края. Долгие годы на ней работало множество людей разных специальностей: каменщиков, кирпичников, подымщиков, плотников, кузнецов. Рекордной цифры количество работников на стройке достигло в 1661 году: 4979 человеко-дней насчитал городничий старец Иона Реутов", — рассказал генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Согласно документам, работники на стойку приходили из подмонастырных и близлежащих сел Великого, Волока Славенского, Колкача, Лозы, Милобудова, Старой Ерги, Чаронды, Рукиной и Романовой слободок, и деревень Антушево, Бозино, Боровой, Быково, Звоза, Колдомы, Кривошеина, Кулиги, Лабунино, Остолопово, Погорелово, Покровского, Сандыревой, Трофимова, Шидьеро, села Сизьмы Вологодского уезда, а также из городов Белозерска, Костромы, Солигалича. Оплата подсобных рабочих была 4-6 денег в день.

Шаромазов пояснил, что в этом году будет подготовлена "глобальная публикация монастырских документов". Первый совместный выпуск СПБИИ РАН и музея вышел в 1998 году — это "Опись 1601 года".