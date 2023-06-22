В настоящее время 67-летний Атласов уже находится за Полярным кругом. В этом году его ждет бросок между двумя якутскими поселками — от Чокурдаха до Черского, расположенного на правом берегу реки Колымы вблизи границы Якутии и Чукотского АО. Рязанцу предстоит преодолеть пешком и на лодке порядка 1000 км.

Как отмечает пресс-служба, путешественник чувствует себя хорошо, занимается закупкой продуктов в одном из небольших населенных пунктов Якутии.

"Дальше у меня будет исключительное одиночество, — поделился Атласов. — Никаких поселков по пути на карте уже не значится".

"Полярная Россия" — уникальный авторский проект Атласова. Он стремится без какой-либо технической поддержки в одиночку преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Проект начался в 2015 г., его цель — пересечь страну с Запада на Восток по Заполярью, стартовой точкой стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Каждый год Атласов проходит новый этап экспедиции, он идет совершенно один, весь запас продуктов несет с собой. В путешествии он пользуется только надувной лодкой с веслами, спит в палатке.

В прошлом году землепроходцу пришлось прервать экспедицию в связи с сильной простудой. В этот раз он полон уверенности в том, что его путешествие до Черского будет успешным.

Путешественник рассчитывает как можно дольше продвигаться в высокие широты по рекам.

"Конечно, многое будет зависеть от погоды и от того, какая водная обстановка будет на реках", — говорит Атласов.

Всего в настоящее время пройдено более трех четвертей маршрута: участок от начальной точки до Норильска-Хатанги, небольшой участок — от Усть-Оленька до реки Лены, а также восточная часть маршрута — от реки Колымы до Берингова моря.

В этом году из поселка Чокурдах Аллаиховского района Якутии Атласов планирует дойти до Восточно-Сибирского моря, а там — где пешком по побережью, где на лодке, — добраться до якутского поселка Черский. Финишная прямая проекта "Полярная Россия" пересекает Чукотку и выходит к Берингову проливу, который станет конечной точкой маршрута.