"Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, одним из них (подписанных в ходе визита документов — ИФ-К) стало соглашение об увеличении количества разрешенных авиарейсов между странами. По его словам, ранее авиакомпаниям можно было совершать не более 32 рейсов в неделю. Теперь же этот лимит расширен до 42 рейсов", — говорится в сообщении.