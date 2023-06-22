"В настоящее время проект распоряжения КГИОП о включении железнодорожного вокзала платформы "Горская" проходит антикоррупционную экспертизу. Распоряжение подготовлено на основании заключения комиссии по установлению историко-культурной ценности, проводившей работу по изучению здания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1892 году был утвержден проект новой железной дороги, получившей название "Приморская", в 1894 году появился остановочный пункт "Горская". Внутри деревянного одноэтажного здания находился зал ожидания и кассы. Позднее со стороны платформы был пристроен тамбур. Тепло в здании поддерживалось двумя печами.

"В 1952 году железную дорогу электрифицировали, и через "Горскую" пошли первые электрички. Деревянное здание вокзала в полной мере действовало до 1952 года. Затем была произведена реконструкция и строительство современной платформы. Тем не менее вокзал продолжал свою работу. В его южном крыле до 1990-х годов работала билетная касса, в 2000-е годы вокзал использовался в качестве продуктового магазина", — уточняется в сообщении.

Поясняется, что позднее вокзал был законсервирован, обшит вагонкой, но сохранил подлинные стены и оформление. В настоящее время здание вокзала не используется.