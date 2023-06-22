По данным на портале госзакупок, стоимость контракта составила 3 млрд 899,9 млн рублей.

"Общая площадь составит более 7 тыс. кв м, пропускная способность — 400 пассажиров в час. Терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами для комфортной посадки и высадки пассажиров", — пояснили в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время "Спектрум" приступил к мобилизации работ. Планируется, что в течение ближайших недель подрядчик возведет ограждение строительной площадки, начнет вырубку зеленых насаждений и вынос коммуникаций из зоны застройки.

Со строительством параллельно проходят работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Как сообщалось, в феврале текущего года "Аэропорт "Мурманск" объявил закупку в формате открытых переговоров. Начальная (максимальная цена) контракта составляла 2 млрд 918 млн рублей. Затем сумма выросла на 37% — до 4 млрд рублей. В пресс-службе предприятия "Интерфаксу" поясняли, что корректировка проекта произошла с учетом удорожания материалов.

Согласно проекту договора, подрядчик должен подать заявление о завершении строительства в Ростехнадзор в январе 2025 года и завершить все работы полностью в апреле 2025 года.

В августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.

Также сообщалось, что в декабре 2024 года планируется завершить реконструкцию мурманского аэропорта. Проект предусматривает расширение северного перрона комплекса с устройством пяти новых мест стоянки воздушных судов, реконструкцию рулежной дорожки, водосточно-дренажных систем и объектов электроснабжения, обновление системы светосигнального оборудования и замену системы дистанционного управления, строительство новой аварийно-спасательной станции.

Контракт был заключен между ФКУ "Ространсмодернизация" и АО "Промстройсервис" (Москва) за 4,1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Реконструкция проводится в условиях действующего аэропорта в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" и нацпроекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

"Спектрум-Холдинг" ранее уже проектировал и строил ряд авиационных объектов в РФ. В частности, выступал в качестве проектировщика реконструкции аэровокзальных комплексов Кемерово и новосибирского "Толмачево" (оба входят в "Новапорт"). В 2022 году компания заключила контракт на строительство терминала внутренних воздушных линий в аэропорту "Байкал" (Улан-Удэ).

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Спектрум-Холдинг" на 72% принадлежит зарегистрированной на Кипре компании E.C.M.H. Engineering Construction Managment Holdings LTD, 26% владеет сама компания, 2% — генеральный директор Владимир Иванов.